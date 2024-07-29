نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تسحب قاذفتين استراتيجيتين من قاعدة جوية قرب أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، أن قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-52H Stratofortress غادرتا قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية في رومانيا.

وأشارت القيادة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه كانت أول زيارة لهذا الطراز من الطائرات الحربية إلى هذه الدول.

وذكرت القيادة الأمريكية، أن المجموعة الميدانية "أوروبا 24-4"، قامت خلال نشر طائراتها من طراز B-52، بعمليات مشتركة مع طائرات من القوات الجوية الفنلندية والألمانية والبريطانية والهنغارية والرومانية".

وكان نشر هذه القاذفات في رومانيا، جزءا من مناورات عسكرية واسعة النطاق لعام 2024 وكان يهدف إلى تحسين التنسيق بين حلفاء الولايات المتحدة في مجال الأمن.

ويشار إلى أن مقاتلات روسية من طراز ميغ 29 وميغ 31 انطلقت في 21 يوليو لمتابعة تحليق طائرات B-52H الأمريكية قرب من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس.

ومن المعروف أن "بي-52 ستراتوفورتريس" (B-52 Stratofortress) هي قاذفة قنابل إستراتيجية بعيدة المدى ذات ثمانية محركات. تستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأمريكي منذ العام 1954، وهي تستطيع حمل أسلحة نووية. وفي ظروف الصراعات التقليدية، تكون هذه القاذفة قادرة على ضرب أهداف استراتيجية ودعم القوات البرية والمشاركة في العمليات الهجومية البحرية