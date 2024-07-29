نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - سرايا القدس تقصف بقذائف الهاون تجمعات لجيش الاحتلال جنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصفت سرايا القدس، بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال في محور التقدم بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

كما قصفت سرايا القدس، عصر اليوم، بقذائف الهاون مقر قيادة عمليات لجيش الاحتلال في منطقة الزنة شرقي خانيونس

"الصحة الفلسطينية" تعلن انتشار وباء خطير في قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، القطاع منطقة وباء لشلل الأطفال، مؤكدة أن وباء شلل الأطفال يشكل تهديدا صحيا لسكان القطاع والدول المجاورة.

وتمكنت سرايا القدس، من قنص جندي صهيوني في محور التقدم بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

حرب غزة.. غارات إسرائيلية جديدة وقصف مدفعي يهز خان يونس

وشنت طائرات الاحتلال، عصر اليوم، غارة ثانية على جنوب مدينة خانيونس، فضلًا عن تجدد القصف المدفعي على منطقة الشيخ ناصر وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

أول تعليق رسمي من جيش الاحتلال بشأن اقتحام قاعدة سدي تيمان

وأدان رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، اقتحام قاعدة سدي تيمان ويعملون على استعادة النظام فيها، مؤكدًا أن اقتحام قاعدة سدي تيمان خطير جدا ومخالف للقانون، حسب وسائل إعلام عبرية.

تفاصيل اقتحام أعضاء في الكنيست قاعدة عسكرية لـ جيش الاحتلال

واقتحم عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ونشطاء من اليمين المتطرف قاعدة سدي تيمان التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام قاعدة في إسرائيل

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الاثنين 28 يوليو 2024 بأن الاقتحام جاء بعد احتجاز تسعة جنود إسرائيليين هناك في وقت سابق اليوم للاستجواب بتهمة الاعتداء على معتقل فلسطيني، ومن بين الذين اقتحموا القاعدة، التي تعمل كمرفق احتجاز، تسفي سوكوت من حزب أوتزما يهوديت القومي المتطرف.

معتقل سدي تيمان

وشهد معتقل سدي تيمان اعتقال المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، سواء من مقاتلي حركة حماس أو ممن اعتقلهم جيش الاحتلال أثناء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

ولقي العشرات من المعتقلين الفلسطينيين مصرعهم بسبب الانتهاكات والظروف السيئة للغاية للمعتقلين هناك، حيث أفادت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها خلال يوليو الجاري، بأن جيش الاحتلال يحقق في شبهات حقيقية لانتهاك القوانين بشأن تصرفات عناصره مع عدد من المعتقلين ما أدى لوفاتهم نتيجة الضرب المبرح أو عدم توفير الاحتياجات الدُنيا لهم بشكل عام.

ووثقت "شبكة سي إن إن الأمريكية" من خلال تحقيق نشرته قبل مدة، شهادات من قبل سجّانين إسرائيليين ومعتقلين تم الإفراج عنهم، تتحدث عن تعذيبٍ وظروف اعتقال تنتهك القوانين الدولية.

"شهداء الأقصى" تسيطر على طائرة صهيونية دون طيار شرق غزة

وسيطرت كتائب شهداء الأقصى، على طائرة صهيونية دون طيار من نوع "إيفو ماكس" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

حماس توجه رسالة لـ نتنياهو: عاد إلى المماطلة والتهرب من الوصول لاتفاق

وقالت حركة حماس، إنها استمعت إلى الوسطاء عما جرى مؤخرا في اجتماع روما بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أن نتنياهو عاد إلى استراتيجية المماطلة والتهرب من الوصول إلى اتفاق بوضعه شروطا ومطالب جديدة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ننشر عدد الشهداء منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على خان يونس

وقال مسؤولون فلسطينيون بقطاع غزة إن هناك 290 شهيدا و700 جريح منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.