نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لمطار العلمين في زيارة لمصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، أن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وصل لمطار العلمين الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وفي دات السياق، رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات لمصر.

وقال اتحاد القبائل العربية: هذه الزيارة المعتادة لرئيس دولة الإمارات لمصر بمثابة دعم مستمر من سموه لقطاع السياحة المصري.

وأضاف اتحاد القبائل العربية: زيارة رئيس دولة الإمارات تعتبر رسالة دولية تبرز صورة مدى رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة واستتباب الأمن والأمان في مصر.