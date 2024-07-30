العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 10 أهداف لحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 02:26 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف خلال الساعات الماضية "نحو 10 أهداف" لحزب الله في جنوب لبنان، ما أدى الى مقتل أحد عناصره، في ظل مخاوف من تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال الجيش في بيان إنه استهدف "منذ ساعات مساء الاثنين نحو 10 أهداف إرهابية لحزب الله.. في سبع مناطق في جنوب لبنان"، وأن القصف أدى الى مقتل أحد عناصره.

وجاء في البيان الإسرائيلي: "في الغارات التي تم شنها جوا وبرا تم القضاء على مخرب من حزب الله في منطقة بيت ليف وتم تدمير مستودع أسلحة وبنى إرهابية ومباني عسكرية ومنصة صاروخية استخدمها حزب الله في جنوب لبنان".

كما أكدت مراسلة دوت الخليج، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت محيط المدخل الجنوبي في بلدة جبشيت جنوبي لبنان.

وأوضحت أن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا بين بلدتي جبشيت وشوكين في قضاء النبطية، بجنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل قد توعدت بردّ "قاس" على الحزب الذي تتهمه بالمسؤولية عن هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 12 فتى وفتاة في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل السبت، بينما نفى الحزب أي علاقة له بالحادث.