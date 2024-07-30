العالم اليوم - فوضى واتهام باعتداء جنسي.. ماذا يحدث في قاعدة إسرائيلية؟

انتم الان تتابعون خبر فوضى واتهام باعتداء جنسي.. ماذا يحدث في قاعدة إسرائيلية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:28 مساءً - سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة "بيت ليد" وسط إسرائيل، مساء الاثنين، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين، بينهم جنود ملثمون المحكمة العسكرية، احتجاجا على اعتقال جنود متهمين بارتكاب اعتداء جنسي على أسير من غزة.

وأجج تحقيق مع جنود بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي التوتر بين الجيش الإسرائيلي والقوميين المتشددين.

وسيمثل 9 جنود إسرائيليين أمام محكمة عسكرية في جلسة أولية للنظر فيما يقول محامي دفاع إنها اتهامات بالانتهاك الجنسي لفلسطينيين في منشأة احتجاز لمعتقلين من غزة خلال الحرب.

ماذا حدث في بيت ليد؟

انتشر عبر وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يظهر محتجين من اليمين وهم يقتحمون المحكمة العسكرية ويتدافعون بالأيدي مع عناصر الشرطة العسكرية، الذين لم يتمكنوا من منع عملية الاقتحام.

كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية، فيديو يظهر عشرات المحتجين وهم يحاولون اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي على فلسطيني من غزة.

اقتحام اليمين

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "نحو 200 ناشط يميني اقتحموا مقر المحكمة العسكرية داخل قاعدة بيت ليد حيث تم نقل جنود الاحتياط التسعة الذين تم احتجازهم الاثنين، لاستجوابهم بشبهة إساءة معاملة معتقل فلسطيني بشكل خطير في معتقل سدي تيمان (في النقب) إلى هناك".

وأوضحت الصحيفة أن "من بين المتظاهرين جنود ملثمون ومسلحون، يحمل بعضهم شعار القوة 100 على زيهم العسكري، وهي الوحدة المسؤولة عن حراسة المعتقلين في معسكر سديه تيمان".

غضب في الجيش

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش الإسرائيلي يصف ما يجري في بيت ليد بأنه "ضربة لأمن الدولة"، ويلغي مشاورات هامة بشأن الجبهة الشمالية.

وفي السياق، أشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هيرتسي هاليفي علق اجتماعا عملياتيا بشأن الجبهة الشمالية، وانطلق نحو معسكر بيت ليد.

وذكرت "يسرائيل هيوم" إلى أن هناك غضب في أوساط الجيش بسبب الأحداث، وقادة يقولون إن الشرطة يجب أن تتصدى للمتظاهرين وليس للجنود.

بدورها، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن غضب واسع في أوساط الجيش الإسرائيلي على قادة الشرطة لعدم وصولهم وتعاملهم مع المقتحمين.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن قيادة الجيش قررت سحب قوات من الضفة الغربية، والدفع بها لحماية معسكر بيت ليد.