العالم اليوم - الصورة كشفتها.. استبعاد سباحة برازيلية من أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:28 مساءً - تقرر استبعاد السباحة البرازيلية الأوليمبية آنا كارولينا فييرا من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد أخبار عن انتهاكها لقواعد القرية الرياضية من خلال الخروج مع صديقها السباح غابرييل سانتوس دون الحصول على إذن بمغادرة قرية الرياضيين.

وبينما تلقى سانتوس إنذارا تقرر استبعاد فييرا من الأولمبياد، وذلك بعدما ردة فعلها التي وصفت بـ"لعدوانية" عندما تم مواجهتها بخطئها.

وقد انتشرت أخبار تفيد أن السباحة البرازيلية وصديقها غادرا القرية الأولمبية دون إذن لزيارة برج إيفل، مما دفع اللجنة الأولمبية البرازيلية إلى تحديد مصيرها بناء على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد شاركت فييرا صورة مع متابعيها على تطبيق "إنستغرام" وهي أمام برج إيفل خلال جولة لها بالعاصمة الفرنسية باريس.