نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تهديده بغزو إسرائيل.. تصريحات جديدة لأردوغان ضد تل أبيب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له في اجتماع لحزبه الحاكم في تركيا أن "إسرائيل تمارس وحشية تفوق ما اقترفه هتلر". مشيرا إلى أنها "تشكل تهديدا للبشرية جمعاء".

وأضاف: "نحن لا نعتدي على حقوق الآخرين، ولا نسمح لأحد بالاعتداء على حقوقنا، و(لن نترك إخواننا وحدهم عاجزين في أصعب أيامهم).



وتساءل: "كم من الأطفال يجب أن يموتوا، لإدراك أن سياسات إسرائيل الاستعمارية تهدد المنطقة بأكملها؟!

واعتبر أن "إسرائيل التي لا تعترف بالقانون تشكل تهديدا للبشرية جمعاء وللعالم بأسره وليس فقط لفلسطين ولبنان".

وأكد أن "إسرائيل هي الوحيدة في منطقتنا، التي تبحث عن أمنها من خلال العدوان والمجازر واحتلال الأراضي وتتصرف كتنظيم إرهابي".

وأشار إلى أنه "حتى الحرب كان لها قانونها الخاص، وإسرائيل تجاهلت ذلك.. لقد ارتكبوا همجية، من شأنها أن تغطّي على أفعال هتلر، الشخصية الأكثر لعنة في القرن الماضي. لقد تحولت غزة الآن إلى أكبر معسكر إبادة في العالم".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات ضد تل أبيب وحتى هدد بغزو إسرائيل.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام تركية قال أردوغان خلال اجتماعه بمسؤولي حزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا شمال شرقي تركيا: "النقطة التي وصلت إليها تركيا في الصناعات الدفاعية لا ينبغي أن تخدع أحدا، فلو كانت تركيا قوية للغاية فلن تتمكن إسرائيل من فعل ما فعلته بفلسطين