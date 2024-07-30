نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة "13" الإسرائيلية: اغتيال قيادي في حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم، الثلاثاء، إن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.



وأكدت الشبكة الروسية أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت قناة "13" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا كبيرا في حزب الله.

وصرح مصدر أمني لوكالة "رويترز" بأن هدف الهجوم في بيروت هو عضو كبير في حزب الله.

وأوضحت قناة "12" أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت انتهى