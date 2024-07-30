زيلينسكي يتوقع وصول منظومات دفاع جوي غربية إلى أوكرانيا بين أغسطس وأكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أنه يتوقع وصول منظومات الدفاع الجوي الغربية إلى أوكرانيا في الفترة بين أغسطس وأكتوبر.

قال زيلينسكي في اجتماع لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية: "نعمل على زيادة عدد منظومات "باتريوت" والأنظمة الأخرى وسنواصل هذا العمل.. وفي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ستكون هناك أنظمة مماثلة في بلادنا".

وأعلن في وقت سابق أن أوكرانيا تحتاج إلى أسطول من 25 منظومة "باتريوت" لتغطية سماء البلاد بالكامل، لكنه لم يكشف عن عدد الأنظمة التي تحتاجها كييف.

وأفادت مجلة Military Watch Magazine في وقت سابق بأن القوات الروسية مستمرة في نجاحاتها بتدمير وتعطيل منظومات الدفاع الجوي المتقدمة في أوكرانيا.

وقالت المجلة: "على الرغم من أن منظومات "إسكندر" ليست أسلحة متخصصة في تدمير الدفاعات الجوية، إلا أن العسكريين الروس أثبتوا مرارا فعاليتها في تدمير أفضل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية مثل "باتريوت" و"إس-300""، حيث تسمح لها قدرات التوجيه عالية الدقة بتدمير العربات المتحركة على الطرق من خلال تعديل مسارها أثناء الطيران