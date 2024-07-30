زاخاروفا: حقيقة تعاون نظام كييف مع الإرهابيين ليست مفاجئة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حقيقة التعاون بين نظام كييف والإرهابيين ليست مفاجئة، حيث لجأت كييف مرارا إلى استخدام الأساليب الإرهابية.

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول اعتراف أوكرانيا غير المباشر بالتعاون مع الإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي: "حقيقة تعاون نظام كييف مع الإرهابيين ليست مفاجئة، لأنه هو نفسه لجأ مرارا ويستمر في اللجوء إلى استخدام الأساليب الإرهابية حيث يستهدف الأحياء السكنية والملاعب والمدارس والمشافي، ويستخدم المدنيين دروعا بشرية، ويرتكب التخريب والقتل السياسي على أراضي بلدنا".

وأكدت أن روسيا تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى مثل هذا التصرفات البربرية، وتثير هذا الموضوع بشكل مستمر على الساحات الدولية. وتمت مناقشة هذه القضية مرارا في اجتماعات مجلس الأمن.

ويذكر أنه في 22 مارس وقع هجوم إرهابي في قاعة "كروكوس" للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو، أطلق خلاله المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على المدنيين الموجودين في المبنى وأشعلوا النار في القاعة، مما أدى إلى مصرع 145 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وتصر العواصم الغربية، وخاصة واشنطن على أن الهجوم نفذه تنظيم "داعش ولاية خراسان" الإرهابي لإبعاد الشبهة عن كييف، بينما تؤكد السلطات الروسية وجود "أثر أوكراني" واضح وراء العملية