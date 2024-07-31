نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق للحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الحرس الثوري الإيراني، على اغتيال رئيس المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، إثر غارة إسرئيلية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد حراسه نتيجة قصف منزلهما في طهران".

وأضاف: "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران" وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.

يشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أعلنت اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي بالحركة إسماعيل هنية، إثر غارة إسرئيلية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيانها: "تنعى الحركة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".