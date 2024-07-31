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أحمد جودة - القاهرة - طالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسؤوليتهم لوقف التصعيد الخطير بالشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مصر تطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسؤوليتهم لوقف التصعيد الخطير بالشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة.