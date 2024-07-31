عاجل - نجل إسماعيل هنية تعليقًا على اغتيال والده: الله يسهل عليك ياحج

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أحمد جودة - القاهرة - عجزت الكلمات عن وصف ماحدث لرئيس المكتب السياسي لحركة حمسا إسماعيل هنية، إلا أن نجله خرج للإعلام ليرثي والده الذي ارتقى مثل أبناء شعبه، الذين يرتقون يوميًا بالمئات.

تصريحات نجل إسماعيل هنية

وقال عبدالسلام هنية نجل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، إننا هيأنا أنفسنا كل لحظة بأن نتلقى خبر استشهاده، لأن مسيرة القادة إما نصر وإما شهادة".

أضاف في تصريحات تليفزيونية: “مثلنا مثل كل أبناء شعبنا الذين يتلقوا أخبار شهداءهم.. كان الراحل يسأل الله أن يرضى عليه، ونسأل الله أن يرضى عليك ويتقبلك، الله يسهل عليك يا حج”.

تمثل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في إيران بعد حضوره تنصيب الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان، ضربة شديدة للجماعة الفلسطينية وتهدد بإغراق المنطقة فى المزيد من الصراع.

دور إسماعيل هنية في مفاوضات وقف إطلاق النار

أشارت نيويورك تايمز فى تقريرها إلى ان إسماعيل هنية كان شخصية رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة بين حماس وإسرائيل، واغتياله يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق أكثر غموضًا ما يطيل أمد الحرب في غزة وأودت بحياة آلاف.

خلال الساعات الـ 24 الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة منفصلة على قائد لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان هدف تلك الضربة فؤاد شكر مسؤولًا كبيرًا يعمل كمستشار مقرب لزعيم حزب الله حسن نصر الله، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن عمليات استهداف اثنين من كبار القادة لمجموعتين مدعومتين من إيران في غضون ساعات، تمثل تصعيدا خطيرا في المنطقة، التي تعاني من شهور من التوترات المتصاعدة، منذ بدأت إسرائيل في شن حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

من هو إسماعيل هنية؟