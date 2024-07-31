عاجل_ راديو فرنسا الدولي: الرد على اغتيال هنية سيأتى من حماس وإيران

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بعد اغتيال هنية.. من يأتي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؟

قال راديو فرنسا الدولي إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية في إيران في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء) يثير مخاوف من تصاعد التوترات بشكل أكبر، كما أن المواطنين الإسرائيليين باتوا في حالة تأهب. مشيرا إلى أن هنية كان مستهدفا من قبل إسرائيل لفترة طويلة، خاصة منذ بداية الحرب في غزة.

وذكر الراديو أن التقديرات تشير إلى أن عواقب التصفية الأولية لرئيس المكتب السياسي لحماس ذات شقين، حيث يتوقع أن تكون هناك ردود ليس من حماس فقط ولكن أيضا من الإيرانيين... كما يتساءل أهالي الرهائن الإسرائيليين لدى حماس عن تداعيات عملية الاغتيال على المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق هدنة والإفراج عن ذويهم.

وأشار إلى أنه فى هذه المرحلة، لا توجد تغييرات في المبادئ التوجيهية للدفاع الإسرائيلي، ولم يتم فرض أي قيود جديدة وما حدث مجرد نداء للجمهور للبقاء في حالة تأهب.

اغتـ.يال إسماعيل هنية



وفي فجر اليوم، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تطور كبير لعمليات الاغتيال الإسرائيلية.

حيث قالت مصادر إيرانية، إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران تم بصاروخ مُوجّه، ونتج عن استهداف مقر إقامته في طهران.

وأوضحت المصادر أن اغتيال إسماعيل هنية تم في تمام الساعة 2 فجرًا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر مُوجّه نحو جسده، مع مرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيال هنية تم في مكان نومه.

بيان حماس



وأعلنت حركة حماس في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس: “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد”.

دعوات للإضراب، و"تصعيد خطير"



أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية"، الإضراب الشامل والخروج في مسيرات احتجاجًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

كما نعت مساجد الضفة الغربية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عبر مكبرات الصوت ودعت للإضراب الشامل، حدادا على "اغتياله" في طهران.