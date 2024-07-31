‏بلينكن يؤكد "ضرورة" وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد مقتل هنية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، "ضرورة" وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد مقتل إسماعيل هنية.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.