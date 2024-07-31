نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وسائل إعلام مقربة من طهران تنقل عن مصدر إيراني تفاصيل عن اغتيال هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت ‏وسائل إعلام مقربة من طهران، عن مصدر إيراني أن اغتيال هنية تم بصاروخ أُطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.