نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏"رويترز": جثمان إسماعيل هنية سيُنقل من طهران إلى الدوحة يوم الخميس بعد مراسم جنازة في العاصمة الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، بأن جثمان إسماعيل هنية سيُنقل من طهران إلى الدوحة يوم الخميس بعد مراسم جنازة في العاصمة الإيرانية.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.