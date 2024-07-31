‏الخارجية العراقية: اغتيال إسماعيل هنية انتهاك خطير وتهديد لاستقرار المنطقة وعلى المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات لمنع انتهاك سيادة الدول

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة ‏الخارجية العراقية، إن اغتيال إسماعيل هنية انتهاك خطير وتهديد لاستقرار المنطقة وعلى المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات لمنع انتهاك سيادة الدول.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.