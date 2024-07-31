عاجل - تايم لاين "1993 - 2024".. قيادات في حركة حماس اغتالها الاحتلال الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - تايم لاين "1993 - 2024".. قيادات في حركة حماس اغتالها الاحتلال الإسرائيلي.. أعلنت حركة حماس، صباح الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران، وأكدت الحركة أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة هنيه أدت إلى استشهاده، وأحد مرافقيه، وأثار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رود فعل واسعة ما بين إدانات عربية وتحذيرات دولية من اتساع دائرة الصراع، وسط أسئلة باتت ملحة حول اسم خليفة هنية في هرم القيادة داخل حماس.

قيادات في حركة حماس اغتالها الاحتلال الإسرائيلي

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية، أسماء أبرز قيادات حركة حماس التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تصريحات القيادى في حركة حماس سامى أبو زهري، الذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلى لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطينى أو حركة حماس بعمليات الاغتيالات الجبانة التى ينفذها، مشددا على أن المحتل الإسرائيلي لن يفلح أبدا فى تحقيق أهدافه، وأن حركة حماس فكرة والفكرة لا تموت بموت أصحابه، مشيرة إلى أن حماس حركة كبيرة وقوية أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على تجاوز الأزمات وتحدي الاحتلال الإسرائيلى، وأن قادة الحركة في مقدمة الصفوف ودماء قيادة حركة حماس ليست أغلى من دماء الأطفال والنساء الفلسطينيين، داعيا الاحتلال لأن يدرك بأن الاغتيالات لن تحقق له أي هدف من أهدافه، مضيفا: لن ننكسر أو نستسلم وهذه الاثمان من دماء شعبنا وقادتنا هي وقود تحرير فلسطين.

قيادات في حركة حماس اغتالها الاحتلال الإسرائيلي 24 نوفمبر 1993 عماد عقل - القيادي في كتائب القسام 1996 يحيى عياش - القيادي في كتائب القسام 23 نوفمبر 2001 محمود أبو هنود - القيادي في كتائب القسام 22 يوليو 2002 صلاح شحادة - أحد مؤسسي كتائب القسام 31 أغسطس 2003 إسماعيل أبو شنب - أحد مؤسسي حماس 22 مارس 2004 الشيخ أحمد ياسين - مؤسس حركة حماس 22 مارس 2004 عبدالعزيز الرنتيسي - أحد مؤسسي حماس 21 أكتوبر 2004 عدنان الغول - أحد مؤسسي كتائب القسام 14 نوفمبر 2012 أحمد الجعبري - القيادي في كتائب القسام 2 يناير 2024 صالح العاروري - نائب سابق لرئيس المكتب السياسي لحماس 31 يوليو 2024 إسماعيل هنية - رئيس المكتب السياسي لحماس

كيف تختار حركة حماس خليفة إسماعيل هنية بعد استشهاده في طهران؟

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن كيفية اختيار حركة حماس خليفة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بعد استشهاده في طهران.

وفي وقت تجري فيه دوائر الأمن والاستخبارات داخل إيران تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية اغتيال هنية علي أراضيها، تجري قيادات حركة حماس اتصالات عالية المستوي لحسم ملف اختيار رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، حيث تابعت المصادر أن أحد النواب الثلاثة لـ إسماعيل هنية كان معلنًا بشكل رسمي وهو الشيخ صالح العاروري الذي تم اغتياله قبل عدة أشهر في لبنان، وهو ما يزيد من تعقيدات المشهد، مضيفة: قياديان في حماس لم يكشف عن أسمائهما يتوليان منصب نواب لإسماعيل هنية.

ورجحت المصادر أن يتم تعيين أحد النائبين الآخرين لرئيس المكتب السياسي لحماس بعد اغتياله، مؤكدة أن التعيين سيكون بدرجة قائما بأعمال رئيس الحركة لحين إجراء انتخابات جديدة، وتابعت بالقول: يمكن أن يجتمع مجلس الشورى المركزي لحركة حماس ويختار رئيس مؤقت قائما بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة لحين دورة الانتخابات الجديدة.

أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية، خاصة أن هناك عدة جرائم اغتيالات نفذتها إسرائيل ضد قيادات حماس، وسبق أن دبرت 3 محاولات لاغتيال إسماعيل هنية من قبل، قبل أن تنجح عملية طهران الأخيرة.

أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية 2003 غارة جوية إسرائيلية اغتالت الشيخ أحمد ياسين وأصيب هنية بجروح. 2006 أشعلت النيران في أحد سيارات موكبه في غزة. 2014 استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزله في الحرب على غزة. 2024 اغتال الاحتلال الإسرائيلي هنية في مقر إقامته في طهران

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر إيرانية أن حادث الاغتيال تم بصاروخ موجه نحو جسد إسماعيل هنية مباشرة.