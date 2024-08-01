العالم اليوم - "ناشونال بالس" الإماراتية تستثمر في أليتا بلانت السنغافورية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 08:26 صباحاً - قالت شركة حلول الدفع التي مقرها سنغافورة أليتا بلانت في بيان، الخميس، إن شركة ناشونال بالس الإماراتية استثمرت فيها.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاستثمار.

وقالت أليتا بلانت إن الاستثمار سيمهد الطريق لها للتوسع في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وتوفير خدمات الدفع عبر الحدود للشركات في الشرق الأوسط.

تأسست أليتا بلانت في 2014، وتسهل عمليات الدفع عالميا بما في ذلك الدفع عبر منصات صينية شهيرة مثل يونيون باي. وتجري الشركة مدفوعات عبر الحدود بقيمة ملياري دولار سنويا، حسبما يقول مؤسسها ورئيس المجموعة ريان جوي.

وقال جوي لوكالة رويترز: "مع ناشونال بلس والشركات في محفظتها التي ستستخدم نظامنا، أعتقد أننا نستطيع بسهولة الوصول إلى عتبة الستة مليارات دولار"، مضيفا أن أليتا بلانت ستحقق الهدف خلال 12 شهرا مقبلة.

وأضاف جوي أن الشركة تخطط أيضا لإنشاء مشروع مشترك مع ناشونال بالس للتركيز على المعاملات عبر الحدود بين الشركات، وتستهدف في البداية قطاعي التجارة الزراعية والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.