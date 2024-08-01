العالم اليوم - بالفيديو.. تشييع جثمان إسماعيل هنية في طهران

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تشييع جثمان إسماعيل هنية في طهران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 10:25 صباحاً - شيع الآلاف جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، صباح الخميس، بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية، في جامعة طهران وسط العاصمة.

وأقام المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على هنية وحارسه الشخصي، الذي قتل معه في الهجوم.

وقف خامنئي أمام نعش هنية في جامعة طهران، بينما وقف الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إلى جانبه.

وأظهر التلفزيون الإيراني الرسمي النعشين في وقت لاحق على متن شاحنة تتجه إلى ساحة زادي بطهران، بينما كانت الحشود تلقي عليهما الورود.

وبعد أداء صلاة الجنازة في طهران، من المقرر نقل رفات هنية إلى قطر لدفنه هناك يوم الجمعة.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، أن جثمان هنية سيدفن في قطر، بعد مراسم تشييع رسمي في طهران حيث اغتيل.

وقال بيان صادر عن الحركة، إن "جثمان هنية سينقل إلى قطر الخميس، بعد تشييع رسمي في طهران"، التي أعلنت الحداد 3 أيام.

وقتل هنية في هجوم بصاروخ موجه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهدف مقر إقامته في طهران التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقال الحرس الثوري في بيان: "استهدف مقر إقامة هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران"، مما أدى إلى مقتله هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا".