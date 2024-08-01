‏بلينكن: وقف مسار العنف في المنطقة يمكن تحقيقه عبر وقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، إن وقف مسار العنف في المنطقة يمكن تحقيقه عبر وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.