نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- حماس تكذب مزاعم إسرائيلية بشأن أغتيال محمد الضيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كذّب قيادي في حركة حماس المزاعم الإسرائيلية بشأن اغتيال محمد الضيف، أحد قادة الجناح العسكري للحركة، وأكد أنه بخير، جاء هذا التأكيد وفقًا لتقرير عاجل من "القاهرة الإخبارية".

موقف رئيس وزراء إسرائيل

قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يرفض بشكل قاطع الحديث عن إمكانية وقف الحرب على قطاع غزة، رغم الضغوطات المتزايدة.

وأشارعباس إلى أن قرار نتنياهو لا يرتبط بالضغوط السياسية بل بمصالحه الشخصية.

العمليات العسكرية والإجراءات الإسرائيلية

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار عباس إلى أن هناك استمرارًا في استهداف الصحفيين والمصورين بشكل مباشر، إضافة إلى قصف المدارس والخيم ومأوى النازحين.

وأكد أن قوات الاحتلال ترى أنه لم يتبقَ الكثير من العمل العسكري للقضاء على المقاومة في غزة، ولكن نتنياهو مازال مصممًا على مواصلة الحرب.

التعليقات السياسية والتداعيات

ردود فعل المعارضة الإسرائيلية:

لم يصدر بعد تعليق رسمي من المعارضة الإسرائيلية حول مزاعم اغتيال الجناح العسكري لحركة حماس، ولكن الموقف يعكس استمرار الصراع وتأثيراته على المستوى السياسي الداخلي والخارجي.

تأثير الحرب على الوضع الإنساني: