العالم اليوم - قيادي في حماس يعلق على أنباء مقتل الضيف

انتم الان تتابعون خبر قيادي في حماس يعلق على أنباء مقتل الضيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 02:22 مساءً - قال القيادي في حماس، عزت الرشق، الخميس، إن "تأكيد أو نفي مقتل أي من قيادات القسام هو بيد قيادة الحركة".

كما ذكر الرشق أنه "ما لم تعلن قيادة حماس أي تفاصيل بشأن مقتل أي من قادتها فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المتداولة".

ويأتي حديث الرشق ردّا على إعلان الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بعد أكثر من أسبوعين من استهدافه جنوبي قطاع غزة.

وقال في بيان: "يعلن الجيش الإسرائيلي أنه في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس، وبعد تقييم استخباراتي يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة".

وثار جدل بشأن مصير الضيف بعد الضربة، علما أنه نجا سابقا من محاولات استهداف عدة.

والضيف كان أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في التسعينيات، وقاد الوحدة لعقود.