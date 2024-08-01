العالم اليوم - "بيوجين" ترفع توقعات أرباحها في 2024 مع التفاؤل بأدوية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 06:28 مساءً - رفعت شركة "بيوجين" توقعات أرباحها للعام بأكمله، الخميس، إذ من المتوقع أن يعوض إطلاق أدوية جديدة مثل عقار "سكاي كلاريس"، الذي يستخدم لعلاج مرض نادر، خسارة حصة من سوق أدويتها الأقدم لعلاج مرض التصلب المتعدد.

وقلصت شركة الأدوية الوظائف وعززت منتجاتها من أدوية الأمراض النادرة من خلال صفقات استحواذ وكشفت عن منتجات جديدة، مثل عقار مرض الألزهايمر (ليكمبي)، ضمن خطتها للعودة إلى النمو.

وبلغت مبيعات ليكمبي، التي تبيعها مع شركة "إيساي"، 40 مليون دولار للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو.

وكان متوسط توقعات وول ستريت عند 30-33 مليون دولار، وفقا لشركة جيفريز للوساطة.

وشهدت مبيعات ليكمبي انطلاقة بطيئة في الولايات المتحدة بسبب متطلبات مثل اختبارات تشخيصية إضافية والحاجة للتزود بالجرعات مرتين شهريا وإجراء أشعة على الدماغ بشكل دوري.

وفي ضربة جديدة للشركتين، رفض طلب طرح الدواء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وبلغت الإيرادات للربع 2.47 مليار دولار، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصات لندن البالغة 2.38 مليار دولار.

وانخفضت مبيعات دواء سبينرازا لعلاج ضمور العضلات الشوكي، الذي يتنافس مع أدوية تنتجها روش ونوفارتس، 1.8 بالمئة إلى 429.1 مليون دولار، لكنها تجاوزت التقديرات البالغة 405.24 مليون دولار.

وحقق سكاي كلاريس، الذي يستخدم لعلاج اضطراب وراثي نادر يسبب تلفا تدريجيا للجهاز العصبي، مبيعات بقيمة 100 مليون دولار خلال الربع. وتوقع المحللون 92.06 مليون دولار.

وانخفضت مبيعات أدوية التصلب المتعدد مثل تيكفديرا 4.9 بالمئة إلى 1.15 مليار دولار.