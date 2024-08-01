العالم اليوم - نصر الله: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء.. وعليها انتظار ردنا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 06:28 مساءً - قال زعيم حزب الله حسن نصر الله، الخميس، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة على كل الجبهات.

وأضاف نصر الله في خطاب له من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمام حشد من أنصاره: "إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر بالضاحية ذاتها، وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. أما أبرز تصريحات حسن نصر الله فكانت: دول عدة طلبت من حزب الله عدم الرد على الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت.

على إسرائيل أن تنتظر ردنا على هجوم الضاحية الجنوبية.

نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

العدو لا يعرف من أين سيأتي ردنا هل من شمال فلسطين أم من جنوبها، متفرقا أم متزامنا.

ما يحدث لم يعد جبهة إسناد بل معركة كبرى مفتوحة ساحاتها غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران.

تصاعد الحرب يتوقف على سلوك العدو وعلى ردود فعله.

خط حزب الله سيبقى تصاعديا مع كل اغتيال يتعرض له.

أعداؤنا سيدفعون ثمنا باهظا لأي عمل عدواني ضدنا ومن أي ساحة.

لن نتفاجأ بأي ثمن ندفعه في هذه المعركة.

لدينا من القادة ما يكفي لسد أي فجوة.

لن تسكت إيران على مقتل هنية في طهران.

طهران تعتبر مقتل هنية مسا بسيادتها وأمنها القومي وهيبتها وشرفها.

لو دمرتم ما دمرتم وتجاوزتم الخطوط الحمراء لن يكون هناك حل إلا بوقف حرب غزة.

تحقيقات الحزب أكدت عدم مسؤوليته عن استهداف مجدل شمس.

حزب الله سيعترف في حال ارتكابه "خطأ" أدى إلى مقتل مدنيين في الجولان.

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