نتنياهو: إسرائيل في حالة استنفار عالية وكل عمل عدواني ضدنا سيكلف أعداءنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 06:35 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حاليا في أعلى درجات الاستنفار، مشددا على أن أي جهة تنفذ عملا عدوانيا ضد البلاد، ستدفع ثمنا باهظا جدا.

قال نتنياهو، عقب تقييم الأوضاع حول عمل الجبهة الداخلية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر ولغاية اليوم بمشاركة قيادة الجبهة الداخلية ووزير الداخلية، موشيه أربيل، إن "إسرائيل في حالة جاهزية عالية جدا في الدفاع والهجوم لكل سيناريو، وسنقوم بجبي ثمن باهظ جدا من كل جبهة تهاجمنا".

وتأتي هذه التصريحات عقب هجمات إسرائيلية خلال شهر يوليو، استهدفت فيها ميناء الحديدة باليمن، واغتالت الرجل الثاني في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، وآخر هجمة استهدفت رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وتوعدت إيران و"حزب الله" وحركة "أنصار الله" اليمنية بالرد على هذه الهجمات التي أكدوا أنها تخترق سيادة بلادهم.

وأكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس، أنه يجب على إسرائيل ومن خلفها "انتظار ردنا الآتي" على اغتيال القيادي فؤاد شكر، مشددا على أن "لا نقاش في هذا ولا جدل".

وكانت قد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الأربعاء عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين تصريحاتهم بأن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية.

كما توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل، وقال في تصريح له "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب، ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية