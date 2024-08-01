نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. تشييع جثمان إسماعيل هنية بمراسم شعبية رسمية في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت فضائية" يورونيوز" تقريرا لمراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

وأظهر التقرير، تجمع آلاف المشيعين في جامعة طهران حاملين صور هنية والأعلام الفلسطينية، وشارك في المراسم عدد من المسئولين البارزين بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن إيران لن تصمت على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس، إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف نصر الله، أن المرشد الأعلى الإيراني تحدث بقوة حول الرد على اغتيال هنية.