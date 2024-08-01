العالم اليوم - إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 10:21 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بشمال البلاد.

وذكرت تقارير أن صفارات الإنذار دوت في "حانيتا" و"شلومي"و"بتست" و"ليمان" في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لأول مرة منذ اغتيال رئيس فؤاد شكر وبعد أكثر من 48 ساعة دون إطلاق نار: عشرات عمليات الإطلاق باتجاه الجليل الغربي".

هذا وقالت مراسلة "دوت الخليج": "لا توجد معلومات مؤكدة بأن حزب الله هو من أطلق الصواريخ على شمالي إسرائيل".

وأضافت: "حزب الله لن يتعمد إصابة المدنيين بشكل مباشر، وهو يدرك مخاطر هذا الأمر".

ورصدت مقاطع فيديو، على المواقع الاجتماعية، إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي.