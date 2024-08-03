‏الجيش الإسرائيلي يقتل علي نزيه عبد علي أحد أبرز عناصر حزب الله في منطقة البازورية

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أحمد جودة - القاهرة - قتل ‏الجيش الإسرائيلي، إنه قتل في منطقة البازورية أحد أبرز عناصر حزب الله في الجبهة الجنوبية علي نزيه عبد علي.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.