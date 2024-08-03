نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد مشعل يشعل تفاعلا أمام أمير قطر بخطاب خلال جنازة إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار القيادي بحركة حماس، خالد مشعل تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخطاب الذي ألقاه بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ووالده الشيخ حمد بن خليفة "الأمير الوالد" خلال جنازة رئيس المكتب السياسي بحركة حماس، إسماعيل هنية من العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وقال خالد مشعل في مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية في قطر: "يا سمو الأمير الوالد يا سمو الأمير يا قادة قطر ويا شعب قطر ويا حكومة ورجال قطر رفع الله شأنكم شكرا لكم يا قطر، حين غاب الكثيرون حضرتم، حين خذلنا الكثيرون نصرتمونا، حين لم نجد مأوى آويتمونا ولذلك كان حقا أن يعيش أبو العبد (إسماعيل هنية) قائدا حيا على أرض قطر ثم يدفن فيها.."

وتابع مشعل: "لا شك لدي أن الله سيحفظ قطر فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هنيئا لك يا سمو الأمير، هنيئا لك يا سمو الأمير الوالد وآباءكم وأجدادكم فخر لنا أن يدفن أبو العبد هنية ابن مخيم الشاطئ في مقبرة الإمام المؤسس.."

وأضاف أن "الحياة مواقف والحياة رجولة وكم من كبار كنا نظنهم كبارا ولكن لم يظهروا كذلك أما قطر فطول عمرها كبيرة وزادها الله عظمة ومكانة، رفع الله شأنكم وشكرا لهذه الوجوه الكريمة.."

ويذكر أن إسماعيل هنية دفن في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تشييعه بعد صلاة الجمعة التي أقيمت في مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب.