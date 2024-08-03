نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في أفيفيم وميتات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مبان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في أفيفيم وميتات ‏بالأسلحة الصاروخية.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا، استهدف مجاهدو ‏‏‏‏المقاومة الإسلامية ‏‏يوم السبت 03-08-2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"، وذلك "ردا على الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة عيتا الشعب".

وفي وقت سابق، نعى "حزب الله" أحد عناصره الذي قتل بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق بلدة وادي جيلو البازورية في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك إثر استهداف مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سيارة في بلدة البازورية بقضاء مدينة صور، كانت على الطريق العام بين وادي جيلو البازورية قرب شركة الغاز.