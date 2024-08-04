العالم اليوم - في 14 أكتوبر.. قمة عالمية للاستثمار في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر في 14 أكتوبر.. قمة عالمية للاستثمار في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 01:21 مساءً - قالت الحكومة البريطانية الجديدة، السبت، إنها ستعقد قمة استثمارية عالمية في 14 أكتوبر.

وأضافت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيجمع ما يصل إلى 300 من قادة الصناعة لتحفيز الاستثمار في المملكة المتحدة.

ووفقا للبيان، من المتوقع أن يؤكد وزير الأعمال جوناثان رينولدز للمستثمرين أن المملكة المتحدة شريك تجاري ناضج سيسمح للشركات البريطانية بالتخطيط للاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي على مدى العقد المقبل.

وجعل كير ستارمر، الذي عاد حزب العمال الذي يتزعمه إلى الحكومة بعد 14 عاما في المعارضة بفوز ساحق في انتخابات الرابع من يوليو، النمو الاقتصادي المهمة المركزية لحكومته.

وقال ستارمر إنه يريد رفع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي إلى نحو 2.5 بالمئة سنويا، وهو ما يماثل متوسط ما قبل الأزمة المالية في بريطانيا.