العالم اليوم - "قام بصفقة عظيمة".. ترامب يشيد بالرئيس الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 02:18 مساءً - أشاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بعد أيام فقط من اتفاق تبادل السجناء الضخم بين الولايات المتحدة وروسيا ودول غربية أخرى.

وقال ترامب السبت في تجمع انتخابي في أتلانتا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على قيامه بصفقة عظيمة أخرى. هل رأيت الصفقة التي عقدناها؟"

شهدت عملية تبادل الأسرى التاريخية، وهي أكبر عملية تبادل بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة، إطلاق سراح 16 شخصا، من بينهم مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش، من السجون الروسية.

ترامب، الذي أبدى حبا لبوتين من قبل قال ذات مرة أن الزعيم الروسي لن يطلق سراح غيرشكوفيتش "من أجل أي شخص آخر" غيره.

وانتقد ترامب الجانب الأميركي، وحكومة جو بايدن، في الصفقة، مؤكدا أن السجناء الروس هم من أخطر الأشخاص.

وقال ترامب: "لقد أطلقت الحكومة الأميركية سراح مجموعة من أشرس القتلة في أي مكان في العالم. بعض من أشرس القتلة الذين حصلوا عليهم في روسيا. لقد استعدنا بعض السجناء الأميركيين، لكن لقد عقدنا صفقة سيئة جدا".