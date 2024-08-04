نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استهداف مصنع في كريات شمونة بصاروخ قادم من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بسقوط صاروخ أطلق من لبنان على أحد المصانع في كريات شمونة شمالي إسرائيل مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، فيما لم تسمع صافرات الإنذار في المنطقة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى وصول عناصر الشرطة إلى مكان الحادثة.



ومع فجر اليوم الأحد، أفادت شبكة روسيا اليوم بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي بمنطقة الجليل الأعلى، إثر رشقة صواريخ كبيرة من لبنان.

وأشارت الشبكة إلى إنطلاق رشقة صاروخية كبيرة بإتجاه إصبع الجليل، سمع بعدها دوي انفجارات ضخمة وشوهدت الصواريخ الإعتراضية الإسرائيلية تعمل في المكان.

ويشهد الشرق الأوسط تطورات متسارعة ومخاوف من نشوب حرب إقليمية، عقب عمليتا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت