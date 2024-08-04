العالم اليوم - إسرائيل تنشر تفاصيل "نفق عملاق" بمحور فيلادلفيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 08:34 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، العثور على عشرات المسارات من الأنفاق في محور فيلاديلفيا القريب من الحدود المصرية.

وقال الجيش في بيان "على مدار الأشهر الأخيرة تعمل قوات الفرقة 162 وقوات تابعة لوحدة "يهلوم" (وحدة هندسية لمهام خاصة) على العثور على مسارات تحت أرضية في منطقة محور فيلادلفيا وتدميرها، حيث عثرت القوات حتى الآن على عشرات المسارات ودمرتها".

وأضاف أنه "في مطلع الأسبوع الماضي وخلال إحدى العمليات التي جريت بحثا عن مسارات تحت الأرض في محور فيلادلفيا تم العثور على نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار".

وأظهرت صورة نشرها الجيش الإسرائيلي مركبة عسكرية وهي تخرج من النفق الذي تم العثور عليه بارتفاع 3 أمتار.

وأوضح الجيش أنه في هذه المرحلة سيتم دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات، وسيدمر كافة البنى التحتية التي تقع تحت الأرض على محور فيلادلفيا.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن السيطرة على محور فيلادلفيا هو أحد أهم أهداف عمليته العسكرية في مدينة رفح، حيث يتهم حماس باستخدامه لتنفيذ عمليات تهريب.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

وتعتبر معاهدة السلام الموقعة عام 1979، محور فيلادلفيا "منطقة عازلة"، وانسحبت إسرائيل منه تماما في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005.