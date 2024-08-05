نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل الجهد الإماراتي الإنساني في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر موقع "بلومبيرغ"، تقريرا كشف فيه تفاصيل الجهد الإماراتي الإنساني في غزة.

وأوضح أنه منذ بدء الحرب قبل ما يقرب من عشرة أشهر، كلفت جهود المساعدات التي تبذلها الإمارات في العريش والأراضي الفلسطينية نحو 700 مليون دولار.

ويشمل ذلك إنشاء مستشفى ميداني في مدينة رفح جنوب غزة يعالج ما يقرب من 50 ألف شخص، ومنشأة طبية مؤقتة ثانية على متن سفينة راسية بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.

وكانت منطقة العريش الساحلية، التي نادرا ما يزورها الغرباء، تعج بالمتطوعين الإماراتيين الذين يرتدون سترات البيج المزينة بعلم الإمارات العربية المتحدة.

وقد انضم المتطوعون إلى المسؤولين الحكوميين الإماراتيين والعاملين في الهلال الأحمر وموظفي المستشفيات في المنطقة المصرية خارج قطاع غزة مباشرة، كجزء من جهد إنساني لمساعدة أكثر من مليوني شخص دمرت حياتهم بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.