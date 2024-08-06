العالم اليوم - أرباح أرامكو السعودية تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أعلنت أرامكو السعودية الثلاثاء تراجع أرباح الربع الثاني 3.4 بالمئة على خلفية انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.

وسجلت الشركة صافي دخل في الربع الثاني بلغ 109.01 مليار ريال (حوالي 29.03 مليار دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو متجاوزة متوسط ​​تقديرات 15 محللا نشرته الشركة بأن يصل إلى 27.7 مليار دولار.

وأظهرت نتائج أعمال أرامكو السعودية تحقيق إيرادات نصف سنوية بنحو 828 مليار ريال بنمو نسبته نحو واحد بالمئة، لكن صافي أرباح أرامكو السعودية تراجعت بنحو 9 بالمئة إلى 211.3 مليار ريال خلال النصف الأول 2024، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما كشفت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح بقيمة 31.1 مليار دولار للربع الثاني، ويشمل إجمالي المبلغ الموزع توزيعات الأرباح الأساسية 20.28 مليار دولار، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 10.77 ملیار دولار.

وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي، بالإضافة إلى توزيعات أرباح أساسية تُدفع بغض النظر عن النتائج، وهي ممارسة غير شائعة بين الشركات المدرجة.

قالت أرامكو الثلاثاء إنها تتوقع 124.2 مليار دولار إجمالي توزيعات الأرباح في عام 2024، بما يتماشى تقريبًا مع التوجيهات السابقة البالغة 124.3 مليار دولار.

وتملك الحكومة السعودية نحو 81.5 بالمئة من أرامكو. ويملك صندوق الثروة السيادية السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) 16% أخرى من أرامكو ويستفيد أيضًا من أرباحها.

وكان الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، وهو أكبر طرح في التاريخ، قد جمع 29.4 مليار دولار، وحقق الطرح الثانوي هذا العام لما يقرب من 1.7 مليار سهم 12.35 مليار دولار.

تنتج المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، حاليًا حوالي تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميًا. وبلغ متوسط ​​الإنتاج 8.8 مليون برميل يوميًا في يونيو، وفقًا لشركة جدوى للاستثمار ومقرها الرياض الأسبوع الماضي.