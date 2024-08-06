العالم اليوم - حماس تعلن استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أن مقاتليها دمروا ناقلتي جند واستهدفوا دبابتين للجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الحركة أن مقاتليها دمروا ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة وقذيفتين، كما استهدفوا دبابتين من نوع "ميركافا" بعبوة أرضية وقذيفة، شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضافت حماس أنه "جرى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء" المصابين.

وتكثف إسرائيل ضرباتها على غزة مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يقارب 40 ألفا، وفق السلطات الصحية في القطاع.

وقبل أيام اغتيل رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نسب إلى إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عنه حتى الآن.