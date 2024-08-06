نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس البنغلادشي يحلّ البرلمان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس البنغلادشي، اليوم الثلاثاء، حلّ البرلمان، وفقا لقتاة سكاي نيوز عربية.
وقد أفادت وسائل إعلامية، بأن رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة استقالت من منصبها.
ونقلت وكالة رويترز، عن وسائل إعلام، أن رئيسة وزراء بنغلادش غادرت عبر طائرة مروحية عسكرية إلى الهند.
واقتحم محتجون، مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في دكا.
وأعلن قائد الجيش في بنغلادش، أن حكومة مؤقتة ستقود البلاد في المرحلة المقبلة.