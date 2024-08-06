‏الرئيس البنغلادشي يحلّ البرلمان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الرئيس البنغلادشي، اليوم الثلاثاء، حلّ البرلمان، وفقا لقتاة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وسائل إعلامية، بأن رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة استقالت من منصبها.

ونقلت وكالة ‏رويترز، عن وسائل إعلام، أن رئيسة وزراء بنغلادش غادرت عبر طائرة مروحية عسكرية إلى الهند.

واقتحم محتجون، مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في دكا.

وأعلن ‏قائد الجيش في بنغلادش، أن حكومة مؤقتة ستقود البلاد في المرحلة المقبلة.