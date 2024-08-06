نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تفتح الملاجئ في مدينة ديمونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بأن بلدية ديمونا جنوبي إسرائيل قررت فتح الملاجئ والمناطق المحصنة بعد إجراء مشاورات وتقدير للوضع الأمني.

كما نشرت قيادة الجبهة الداخلية غرفا محصنة لأول مرة في مناطق يوكنعام وطبعون وكريات موتسكين ونيشر ومناطق أخرى في الشمال قرب حيفا،

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن هذه الإجراءات تأتي تخوفا من هجوم واسع النطاق سيأتي من المنطقة الشمالية ومناطق أخرى.