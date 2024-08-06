نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: السنوار خليفة لإسماعيل هنية في رئاسة حركة حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء عن تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران.

بايدن يبحث مع السيسي وقف التصعيد في الشرق الأوسط

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكية جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الجهود لوقف التصعيد في الشرق الأوسط وصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث تم التطرق إلى جهودهما لوقف التصعيد في المنطقة، بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار فورا وتحقيق صفقة الإفراج عن الرهائن".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس بايدن شكر الرئيس السيسي على قيادته الحازمة في تسهيل المفاوضات التي وصلت الآن إلى المرحلة النهائية".

وأضاف البيان أن بايدن والسيسي "اتفقا على ضرورة إنجاز العملية بأسرع وقت ممكن، وأن الزعيمين وفريقيهما اتفقا على مواصلة التنسيق بشكل وثيق خلال الأيام المقبلة".

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، في عملية يعتقد أنها نفذت من قبل إسرائيل، فيما لم تتبن تل أبيب العملية رسميا.