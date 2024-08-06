مندوب روسيا: حضور الخبراء الدوليين إلى محطة زابوروجيه يساعد على تفنيد الأكاذيب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن حضور خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه يساعد على "تفنيد الأكاذيب" حول الوضع فيها.

وكتب أوليانوف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "حضور كوادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر مفيدا من وجهات نظر عدة".

وأوضح أنه "يسمح بتفنيد الأكاذيب السخيفة حول الوضع في المحطة، بما في ذلك الإدعاءات حول أن الروس أقاموا قاعدة عسكرية هناك".

وكان المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه الكهرذرية قد أعلن في وقت سابق عن تناوب جديد لمراقبي الوكالة الدولية في المحطة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعت إلى إقامة منطقة آمنة حول المحطة من أجل تفادي أي حادث قد يكون ناجما عن تعرض المحطة للقصف في أثناء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.