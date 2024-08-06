عاجل - "كابوس لـ إسرائيل".. أسباب اختيار يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - "كابوس لـ إسرائيل".. أسباب اختيار يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس.. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم، إن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة يحيى السنوار تم اختياره بالإجماع وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة.

أسباب اختيار يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس

وأشار حمدان، إلى أن التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما، مؤكدا أنه لم يكن بعيدا عن المفاوضات، وأن السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع، مشيرا إلى أن هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة.

وأوضح حمدان أنه من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض لافتا إلى أن الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السنوار.

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان رسمي، اختيار يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لـ إسماعيل هنية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله".

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضى، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق فى العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصى القيادى الميدانى فى كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.

وترأس إسماعيل هنية المكتب السياسي حتى اغتياله، وكان نائبه صالح العاروري الذي قتل في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية في يناير الماضي.