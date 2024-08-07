العالم اليوم - مبيعات السيارات الهجينة ترفع أرباح هوندا 23% بالربع الأول

انتم الان تتابعون خبر مبيعات السيارات الهجينة ترفع أرباح هوندا 23% بالربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:21 مساءً - ارتفعت أرباح "هوندا موتور" اليابانية بنحو 23 بالمئة في الربع الأول، بحسب ما أعلنته الشركة الأربعاء، إذ استفادت الشركة من ضعف الين والتسعير الأعلى ونمو مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة والسوق المحلية.

وقالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إن إجمالي الأرباح التشغيلية الفصلية بلغ 484.7 مليار ين (3.3 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بمتوسط تقديرات بلغ 472.4 مليار ين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن لآراء سبعة محللين.

وأبقت الشركة على توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله عند 1.42 تريليون ين، بينما خفضت توقعات مبيعاتها في الصين 21 بالمئة إلى 840 ألف سيارة للعام.

وقالت هوندا الأسبوع الماضي إن مبيعاتها العالمية من السيارات نمت بواقع اثنين بالمئة إلى 1.9 مليون خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تسعة بالمئة في المبيعات في الولايات المتحدة، سوقها الرئيسية.

وعلى النقيض من ذلك، واجهت الشركة رياحا معاكسة في الصين، حيث شهدت انخفاض المبيعات 23 بالمئة إلى 416 ألف سيارة.