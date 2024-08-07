العالم اليوم - سيناريو كارثي.. وداع حزين لمصر في كرة اليد الأولمبية

انتم الان تتابعون خبر سيناريو كارثي.. وداع حزين لمصر في كرة اليد الأولمبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:21 مساءً - بطريقة مؤلمة، ودع منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد باريس 2024، بعد هزيمة في الثواني الأخيرة أمام إسبانيا في دور ربع النهائي.

وكان "الفراعنة" متقدمين بفارق 7 أهداف كاملة خلال اللقاء، قبل أن يعود "المتادور" ويقلص النتيجة، حتى وصل للتعادل بنتيجة 25-25 مع نهاية اللقاء.

وحسمت إسبانيا الفوز بنتيجة 29-28، في الوقت الإضافي، بعد مباراة مثيرة، أضاعها المنتخب المصري بشكل غريب.

ووصل بذلك المنتخب الإسباني لدور نصف النهائي، حيث أصبح على بعد خطوة من تحقيق ميدالية أولمبية.

وفشل المنتخب المصري بالثأر لهزيمته أمام إسبانيا، في مباراة الميدالية البرونزية أولمبياد طوكيو 2020، ليتسبب الإسبان مرة أخرى بدموع المصريين.