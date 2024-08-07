العالم اليوم - مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة احتمال وارد

انتم الان تتابعون خبر مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة احتمال وارد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قال أولي رين محافظ البنك المركزي الفنلندي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في كلمة أدلى بها اليوم الأربعاء، إن المركزي الأوروبي قد يستمر في خفض سعر الفائدة إذ تعززت الثقة في تراجع التضخم في المستقبل القريب.

وقال رين "ما زال التضخم يتباطأ لكن الطريق إلى تحقيق هدف اثنين بالمئة هذا العام لا يزال صعبا".

وأضاف أن خفض الفائدة قد يساعد اقتصاد منطقة اليورو على التعافي، ولا سيما القطاع الصناعي الذي يشهد نموا "هشا"، وكذلك الاستثمارات الضعيفة.