نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وكشف المراسل عن استشهاد 3 مواطنين (رجل وزوجته ونجله) وأصيب آخرين بعد استهداف القصف الإسرائيلي شقة سكنية تعود مقابل مدرسة يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع أصيب عدد من المواطنين في استهداف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق المطاحن جنوب مدينة دير البلح.

وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار شمال وشرق مخيمي البريج والنصيرات، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق مخيم البريج.

وأشار المراسل إلى وجود قصف مدفعي إسرائيلي وتقدم عدد من الآليات والجرافات الإسرائيلية داخل مقبرة أبو مدين ومحيط بنك فلسطين في مدينة الزهراء شمالي محافظة الوسطى.

وفي جنوب القطاع قتلت فلسطينية وأصيب آخرين في قصف مدفعي استهدف بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار من الآليات وقصف بمدفعيته بشكل متقطع على الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس.

كما نسف ودمر عدة مباني في محيط منطقة البلد بمدينة رفح علما بأنه النسف الثاني الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح منذ الصباح.

من جهتها قالت قوات الشهيد عمر القاسم في بيان "استهدفنا بعدد من قذائف الهاون تجمعات العدو الصهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وعلى الصعيد الصحي قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "قمنا بإعطاء اللقاحات لنحو 80% من الأطفال في غزة منذ بدء الحرب مما ساعد في الحد من انتشار الأمراض".

وفي وقت سابق من اليوم أشار مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية موسى عابد إلى حاجة قطاع غزة لـ1.3 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال، وأن إسرائيل ترفض حتى اللحظة إدخال اللقاحات للقطاع.