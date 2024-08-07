تركيا تعلن رسميًا انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى العدل الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت تركيا، رسميًا انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية التورط في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.