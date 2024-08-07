العالم اليوم - كيف سيساعد تيم والز هاريس في التغلب على ترامب؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 06:25 مساءً - في الوقت ذي نجح فيه الديمقراطيون في التغلب على الاضطرابات التي أحدثها قرار جو بايدن بإنهاء حملته لإعادة انتخابه وتسليم زمام الأمور إلى نائبته كامالا هاريس، تقدم أحد أنصار الحزب باقتراح يتمثل في البدء في وصف دونالد ترامب بأنه "غريب".

وكان المبادر بالهجوم، الذي استخدمته أيضا حملة هاريس، حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، الذي أصر لشبكة "سي إن إن" على أن "هذا ليس شتائم أو وسما له. إنها ملاحظة".

وأضاف: "لم أتوصل إلى ذلك"، مشيرا إلى أنه سمع "أقارب وجمهوريين" يستخدمون الصفة لوصف الرئيس السابق.

وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فمن المتوقع الآن أن يقضي والز الأشهر الثلاثة المقبلة في إخبار البلاد بكل شيء عن غرابة ترامب وزميله في الترشح، السناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس، بعد أن رشحت هاريس حاكم ولاية مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن والز هو أحد أقل الخيارات شهرة على المستوى الوطني التي كانت تفكر فيها هاريس، ولا ينحدر من ولاية ينظر إليها على أنها حاسمة في تحديد الانتخابات، فمن المتوقع أن يساعد هاريس في تقديم الحجج لصالح سياساتها، وإقناع الناخبين برفض إعادة تشكيل الحكومة الأمريكية "المتطرفة" التي يقول ترامب إنها مطلوبة.

انحياز السياسات وليس الأصوات

في ولايته الثانية كحاكم، يجلب عضو الكونجرس السابق ومعلم المدرسة الثانوية إلى التذكرة سجلاً من صنع السياسات التقدمية، ووجهة نظر متعاطفة إلى حد ما تجاه المحتجين المؤيدين لفلسطين، وأسلوب اتصال مميز من مينيسوتا يمكن للحملة استخدامه في جهودها للفوز بالولايات المتأرجحة القريبة ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطي في مينيسوتا، ميليسا هورتمان، لصحيفة "الغارديان": "إذا كان دونالد ترامب وجيه دي فانس منزعجين من ابتسامة كامالا هاريس وضحكها، فسوف ينزعجان حقًا من تيم والز".

وأضافت "إنه شخص مرح، وإيجابي، ومتفائل، وكاريزمي. يمكنه تحريك الجماهير".

إعادة التوازن

وبرز والز كاختيار هاريس بعد بحث دام أسبوعين، حيث نظر نائب الرئيس أيضا في مجموعة تضم حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا مارك كيلي. وقد نال اختيار والز الثناء من مختلف أطياف الحزب الديمقراطي الإيديولوجية.

وقالت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز إن هاريس اتخذ "قرارًا ممتازًا"، بينما قال جو مانشين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا الغربية الذي ترك الحزب مؤخرًا واشتهر بعرقلة مقترحات بايدن لمكافحة فقر الأطفال ومكافحة تغير المناخ بشكل أكثر عدوانية: "لا أستطيع التفكير في أي شخص أفضل من الحاكم والز للمساعدة في تقريب بلادنا وإعادة التوازن إلى الحزب الديمقراطي".

الهجوم على والز

وتفاعل الجمهوريون لاختيار والز بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات التي هزت مينيابوليس قبل أربع سنوات بعد مقتل جورج فلويد، وتذكير بدعم الحاكم لقانون يسمح للمهاجرين غير المسجلين بالحصول على رخص القيادة، بالإضافة إلى فضيحة إغاثة كوفيد الضخمة التي حدثت أثناء إدارته.

مع جعل ترامب مخاوف الجريمة والاضطرابات محور برنامجه، قالت إيمي كوتش، الاستراتيجية الجمهورية في مينيسوتا وزعيمة الأغلبية السابقة في مجلس الشيوخ بالولاية، إن الاضطرابات التي أعقبت مقتل فلويد ستشكل على الأرجح ركيزة للهجوم المضاد للحزب على ترشيح والز.

وأضافت كوتش: "هناك الكثير من مقاطع الفيديو لخمسة أيام من الفوضى في مينيابوليس. هناك الكثير من مقاطع الفيديو لمراسلين يغطون الأمر حرفيًا، قائلين: أين الحاكم والز؟".

ردود الفعل المرنة

وكان المنافس الرئيسي لوالز على منصب نائب الرئيس هو شابيرو، الذي ربما أشعل التوترات بين الديمقراطيين بشأن مواقفه السياسية بشأن قضايا مثل التعليم والتكسير الهيدروليكي وإسرائيل وغزة.

وقد اجتذبت ردود الفعل العنيفة على ترشيحه المحتمل، والتي تضمنت تشكيل مجموعة تسمى "لا إبادة جماعية جوش"، ادعاءات بمعاداة السامية، حيث أشار الكثيرون إلى أن شابيرو، وهو يهودي، أدان نتنياهو وأن والز لديه سجل مماثل من الدعم لإسرائيل والاحتجاجات في الحرم الجامعي.

اتخذ والز نهجا خطابيا مختلفا بشأن الاحتجاجات الأخرى. عندما صوت عشرات الآلاف من سكان مينيسوتا "غير ملتزمين" في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه غزة، كان رده دافئًا، حيث وصفهم الحاكم بأنهم "منخرطون مدنيًا".

وقال والز في ذلك الوقت: "إنهم يطلبون أن يسمع صوتهم وهذا ما يجب أن يفعلوه. رسالتهم واضحة بأنهم يعتقدون أن هذا وضع لا يطاق وأننا نستطيع أن نفعل المزيد. وأعتقد أن الرئيس يسمع ذلك".